«Due giorni d’inferno per tornare a casa dalle Baleari» 

Tanta pioggia, forti mareggiate, ma soprattutto il vento, con raffiche oltre 120 chilometri orari, hanno flagellato nelle scorse ore le Isole Baleari, provocando gravi danni e enormi disagi a migliaia di turisti, moltissimi di loro italiani, bloccati negli aeroporti in seguito alla cancellazione di oltre 120 voli. Tra questi anche Palma di Maiorca-Cagliari di domenica scorsa targato Ryanair. Un imprevisto che ha causato disagi per circa 180 passeggeri.

«Nell’aeroporto di Palma di Maiorca c’erano intere famiglie, con bambini piccoli e neonati, disperate per la situazione», racconta un cagliaritano che nei giorni scorsi era in vacanza nelle Baleari con un gruppo di amici. Nello scalo è salita la tensione. «Sono state chiamate le forze dell’ordine in tenuta anti sommossa, nel tentativo di placare gli animi e prevenire eventuali tafferugli, dato il gran numero di passeggeri bloccati in aeroporto e le condizioni di disagio estremo».

Dalle compagnie aeree poca assistenza. «Alcuni assistenti davano informazioni frettolose dicendoci semplicemente di arrangiarci: non c'erano né hotel né riprogrammazione di voli disponibili. Abbiamo ottenuto solo un buono sconto di 4 euro per uno snack, inutilizzabile considerando che era tutto chiuso».

Quindi insieme ad altri cagliaritani è iniziata la ricerca di un tragitto alternativo. «Abbiamo verificato che il primo volo utile per Cagliari era giovedì. Sia io che i miei amici dovevamo rientrare per questioni di lavoro e personali. Quindi, abbiamo cercato innanzitutto di trovare una sistemazione per la notte ma, dopo alcune ore e decine di telefonate, gli hotel nel raggio di 10 km erano pieni. Ci siamo resi conto che avremmo passato la notte in aeroporto», è il racconto.

I prezzi dei voli però sono esorbitanti. Anche mille euro per una sola persona.

«Alla fine, abbiamo optato per una nave diretta a Barcellona, spostando il problema della ricerca di un volo dall’aeroporto di quella città, con maggiori probabilità di trovare un collegamento per l’Italia».

Dopo ore di traversata, in condizioni non esattamente di comodità, il gruppo arriva nella capitale catalana. «Siamo riusciti a prenotare un volo Ita Barcellona-Roma e poi il Roma-Cagliari, al costo di 267 euro. Abbiamo prenotato un hotel vicino all'aeroporto di Barcellona per la notte (264 euro per la doppia). Il pomeriggio siamo ripartiti per Roma e finalmente dopo due giorni di inferno, sono riuscito a rientrare a Cagliari, spendendo complessivamente oltre 600 euro. Per ora abbiamo ricevuto il rimborso solo del volo cancellato».

RIPRODUZIONE RISERVATA