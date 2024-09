Due giorni di sfide tra i migliori scacchisti 

Al via il torneo di scacchi in città.

La due giorni - oggi e domani - sarà ospitata nel centro servizi comunale di via Zara, organizzata come sempre dall’associazione sportiva dilettantistica “Circolo Scacchistico Cagliaritano”, che ha inoltrato la richiesta di contributo al Comune per la realizzazione della manifestazione. E scelto ancora una volta Quartu come sede della manifestazione sportiva, per promuovere «il gioco degli scacchi che ben si presta ad un’opera di integrazione sociale», viene spiegato nella delibera di Giunta che approva il contributo a sostegno delle spese per l’iniziativa. «È interesse dell’amministrazione comunale, di favorire, promuovere e sostenere le manifestazioni utili allo sviluppo sportivo e sociale e di interesse per la comunità», si legge ancora nella delibera. Si parte oggi con le prime sfide che proseguiranno domani con le partite finali, e l’assegnazione della coppa ai vincitori.

