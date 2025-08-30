Due giorni di riposo, venerdì test a Buddusò 

Il rientro in Sardegna nel cuore della notte attraverso un volo charter partito dall’aeroporto Capodichino due ore dopo il triplice fischio. I giocatori del Cagliari avranno ora due giorni e mezzo di riposo, l’appuntamento al “Crai Sport Center” di Assemini per la ripresa della preparazione è, infatti, fissato per martedì pomeriggio.

Dopo due giornate, il campionato si ferma, dunque. La prima sosta per le nazionali consentirà allo staff tecnico rossoblù di approfondire alcuni concetti tattici, soprattutto con gli ultimi arrivati, ma anche di svolgere alcuni lavori specifici per migliorare la condizione atletica della squadra. Alla ripresa del torneo, è in programma la partita con il Parma che si giocherà sabato 13 settembre alle 15 alla Unipol Domus.

Assenti giustificati martedì ad Asseminello i sei nazionali, vale a dire i due azzurrini Idrissi e Palestra (prima convocazione in Under 21 per il terzino di Sadali), Obert (Slovacchia), Mina (Colombia), Luvumbo (Angola), Liteta (Zambia) e Kiliçsoy (Under 21 turca). Sotto osservazione, invece, Pavoletti e Radunovic, entrambi assenti ieri sera a Napoli e prima ancora nel match con la Fiorentina. Sia il capitano che il portiere serbo sperano di sfruttare la pausa per aggregarsi finalmente al gruppo.

Non si gioca nel weekend, ma il Cagliari avrà comunque l’occasione per tenere il ritmo nell’amichevole che si disputerà venerdì alle 16 a Buddusò contro la formazione locale, neo promossa in Eccellenza.

