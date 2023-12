Due giorni di gravi disagi per la rottura improvvisa delle tubature dell’acqua 

Un paio di giorni a secco per chi vive o lavora nel quartiere della Fonsarda. A causa di due rotture delle tubature, il gestore idrico Abbanoa, ieri e mercoledì, è stato costretto a interrompere l’erogazione dell’acqua con notevoli disagi per residenti e commercianti nella zona tra via Dei Giudicati, via Giudice Guglielmo, via Giudicessa Benedetta, via dei Donoratico e viale Ciusa. Chi non aveva a disposizione riserva con relativa autoclave è stato costretto a interrompere l’attività o ad arrangiarsi come nei tempi bui del razionamento, con bottiglie e recipienti di fortuna.

Guasto improvviso

«La prima notizia di mancanza d’acqua è arrivata al nostro call center di segnalazione guasti poco prima delle 19 di mercoledì», fanno sapere i vertici di Abbanoa. «Ci siamo immediatamente attivati per eseguire le verifiche. È stata riscontrata la rottura di un tratto di condotta in fibrocemento del diametro di 150 millimetri che serve la zona. I nostri tecnici hanno eseguito le manovre di isolamento del tratto interessato per limitare quanto più possibile i disservizi. L’erogazione è rimasta sospesa nel tratto della salita di via Dei Giudicati. Nelle altre zone il servizio è stato garantito dalle condotte secondarie con un calo della pressione che ha riguardato la zona tra via Giudicessa Benedetta, via dei Donoratico e viale Ciusa».

Dopo aver scoperto il punto esatto della perdita idrica sono state prese le decisioni del caso. «Dalle verifiche è emersa l’impossibilità di poter eseguire una semplice riparazione con la fasciatura del punto lesionato. Si è reso necessario, quindi, sostituire integralmente una porzione di 6 metri. Durante la notte si è attivata la procedura di allestimento del cantiere e recupero dei pezzi speciali necessari all’intervento che è stato avviato nelle prime ore della mattina. Verso le 14 di ieri i lavori sono stati conclusi».

Nuovi disagi

Ma le sorprese, e i relativi disagi per gli abitanti, non sono finite. Alla riapertura dell’erogazione ieri è emersa una perdita in via Giudice Guglielmo. Ruspe e operai hanno effettuato uno scavo profondo oltre un metro all’altezza dei numeri civici 13, 15 e 17. Solo alle 17,30 l’acqua è finalmente sgorgata nuovamente dai rubinetti. «Ci siamo arrangiati, come ai tempi del razionamento idrico», afferma Stefano Santoru. «Il guasto ci ha colto di sorpresa e per lavarci siamo stati costretti a utilizzare le bottiglie acquistate al market». Il peggio è passato. «Questo è niente, abbiamo sperimentato solo un giorno cosa deve sopportare chi vive in Ucraina o nella Striscia di Gaza». Più pragmatico Armando Porcu, pensionato. «La rete è in condizioni pessime, uno spreco d’acqua enorme».

RIPRODUZIONE RISERVATA