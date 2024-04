Due giorni di festa per la rosa selvatica 

Domani e domenica saranno le giornate dedicate a “S'Orrosa e padenti”, l'incantevole rosa selvatica che, da aprile, sboccia sulle montagne di Seulo e della sua Barbagia. Un segnaposto e una bussola di petali sgargianti, per accompagnare i visitatori dentro i cicli eterni della natura e delle tradizioni della comunità. La manifestazione organizzata dall'Ecomuseo dell'alto Flumendosa, dall'associazione culturale Su scusorgiu, dalla Pro Loco e dal Comune di Seulo, giunta alla sua quindicesima edizione, negli anni si sta affermando tanto da far registrare il tutto esaurito delle strutture ricettive, come l'agriturismo Ticci di Manuela Ghiani: «Per i pernottamenti di sabato abbiamo il tutto esaurito già da qualche mese: è un appuntamento che, di fatto, insieme alle festività pasquali inaugura la stagione». Giovanni Ghiani, coordinatore dell'Ecomuseo, racconta ma manifestazione: «Domani dalle 16.30 partiremo con le rievocazioni della lisciva - il bucato che le nostre ave facevano con la cenere - e la confezione del prosciutto nell'azienda Su mannali. Domenica assisteremo alle esibizioni dei Tenores di Neoneli, di Orlando Mascia, Eliseo Mascia, Mattia Muscas, del nostro coro Perdedu; dalle 21 il gruppo Festajolos e da mezzanotte, sarà la volta dj Valentino Poddie. Domenica avremo i laboratori dedicati al baco da seta, alla rievocazione de sa coia antiga; ancora, la vestizione del costume orgolese, gli immancabili i prodotti tipici della nostra gastronomia e, come sempre, la musica del nostro maestro Vito Marci e l'organetto del piccolo Stefano Pitzalis. S'Orrosa e padenti per noi, oltre ad essere un'occasione di festa e convivialità, è un laboratorio per incoraggiare e misurare le potenzialità della microeconomia della montagna, con la finalità di sostenere e incoraggiare nuove aziende dell'enogastronomia e del settore ricettivo».

Tra i giovani seulesi, imprenditori “figli” anche di questa manifestazione, Eleonora Ghiani, 26enne eppure veterana de S'Orrosa e padenti: «Partecipo a questa manifestazione da quando avevo sette anni, aiutavo mamma e nonna che mi insegnavano a fare sa fregula e gli altri formati della nostra pasta, anche se la specialità che non può assolutamente mancare sono i nostri culurgiones. Negli anni ho visto crescere la manifestazione senza però mai perdere la sua autentica dimensione di convivialità, festa e accoglienza».