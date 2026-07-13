VaiOnline
Lanusei.
14 luglio 2026 alle 00:15

Due giorni di festa per la patrona Maria Maddalena 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lanusei si prepara a vivere giorni di festa e devozione in onore della patrona Santa Maria Maddalena. Le celebrazioni sono in programma dal 19 al 22 luglio e l’organizzazione, dopo che il comitato costituito ad hoc anni fa si è sciolto, è della parrocchia cattedrale dedicata alla Santa. Il calendario prevede appuntamenti religiosi e civili. I festeggiamenti iniziano domenica 19 con il Triduo, che proseguirà tra il Santuario e la Cattedrale fino a martedì 21. Domenica, il programma prevede le confessioni, dalle 18 alle 20, il Santo Rosario e le litanie cantate dalle 18.15, alle 19 si terrà la messa. All’insegna della musica invece la conclusione della prima giornata. A partire dalle 2 il “Duo Perfetto”, violoncello e pianoforte, si esibirà in concerto nel piazzale del Santuario. ll momento culminante sarà mercoledì 22 luglio, giorno della festa patronale. I festeggiamenti religiosi si apriranno con la messa del mattino alle 9, mentre alle 19 il vescovo Antonello Mura presiederà la messa solenne, concelebrata dai Canonici del Capitolo e dai sacerdoti.

A seguire, la suggestiva processione per le vie del paese, arricchita dalla banda musicale di Muravera e dal Gruppo Folk di Lanusei. Seguirà un piccolo momento conviviale con l’offerta di un dolce. Ancora musica ad accompagnare la chiusura della festa. La serata si concluderà in piazza Vittorio Emanuele con il concerto del gruppo etnico “Brinca”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’allarme

La tragedia sulla Sp2, ora i sindaci chiedono autovelox e rotatorie

Il grido d’allarme da Uta e Assemini: «Si corre troppo, si faccia qualcosa» 
Luigi Almiento
Il processo

Guerra di consulenze e super periti per l’omicidio Pinna

Ammessa la costituzione di parte civile di tutti i familiari della donna uccisa 
Andrea Busia
Legge elettorale

Preferenze, la maggioranza resta divisa

Stop agli emendamenti: FdI va avanti senza Lega e FI. Roulette voto segreto 
Sicurezza

A Palermo l’Esercito contro la mafia

Meloni in città dopo il blitz antiracket: «Uno Stato determinato» 