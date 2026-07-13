Due giorni di festa per la patrona Maria Maddalena 

Lanusei si prepara a vivere giorni di festa e devozione in onore della patrona Santa Maria Maddalena. Le celebrazioni sono in programma dal 19 al 22 luglio e l’organizzazione, dopo che il comitato costituito ad hoc anni fa si è sciolto, è della parrocchia cattedrale dedicata alla Santa. Il calendario prevede appuntamenti religiosi e civili. I festeggiamenti iniziano domenica 19 con il Triduo, che proseguirà tra il Santuario e la Cattedrale fino a martedì 21. Domenica, il programma prevede le confessioni, dalle 18 alle 20, il Santo Rosario e le litanie cantate dalle 18.15, alle 19 si terrà la messa. All’insegna della musica invece la conclusione della prima giornata. A partire dalle 2 il “Duo Perfetto”, violoncello e pianoforte, si esibirà in concerto nel piazzale del Santuario. ll momento culminante sarà mercoledì 22 luglio, giorno della festa patronale. I festeggiamenti religiosi si apriranno con la messa del mattino alle 9, mentre alle 19 il vescovo Antonello Mura presiederà la messa solenne, concelebrata dai Canonici del Capitolo e dai sacerdoti.

A seguire, la suggestiva processione per le vie del paese, arricchita dalla banda musicale di Muravera e dal Gruppo Folk di Lanusei. Seguirà un piccolo momento conviviale con l’offerta di un dolce. Ancora musica ad accompagnare la chiusura della festa. La serata si concluderà in piazza Vittorio Emanuele con il concerto del gruppo etnico “Brinca”.

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