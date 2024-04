Due giorni di festa per celebrare Sa Die 

Il 28 aprile si festeggiano i 130 anni dalla sollevazione di Cagliari del 1794, evento simbolo di Sa Die de sa Sardigna.

Ans (Assemblea natzionale Sarda) celebra la ricorrenza con una serie di eventi senza alcun contributo pubblico che si svolgeranno il 27 e il 28 aprile. Un programma ricco di eventi culturali di divulgazione storica, compreso un incontro con ospiti internazionali, e momenti di festa nelle strade del centro: Palabanda, il Corso Vittorio Emanuele, piazza Yenne e il Bastione. Si attende anche un flashmob che gli organizzatori tengono, però, ancora segreto.

«Il 28 aprile è la festa di tutti i sardi. Un giorno per ricordare l'eroismo dei sardi che hanno dato la vita per la nostra libertà», spiega il presidente di Ans, Riccardo Pisu (35 anni). Per sostenere le iniziative Ans ha avviato delle raccolte fondi di autofinanziamento che promuove sui social e nella sezione dedicata a Sa Die del suo sito.

