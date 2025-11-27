Due giorni di eventi per Cortes 

Autunno in Barbagia fa tappa domani e domenica a Gadoni e Oniferi.

“Prendas de jerru” a Gadoni propone l’apertura delle “domos antigas” con degustazioni e artigianato, le visite guidate alla miniera di Funtana Raminosa, mostre, musica itinerante e il falò tradizionale. Momento centrale l’antico rito del fuoco “Is fraccheras”, insieme a “Is concas de mortu”, che anima il paese con un suggestivo racconto di riti e simboli.

A Oniferi archeologia, mestieri e canto a tenore. Le cortes ospiteranno dimostrazioni di panificazione tradizionale, antiche tecniche domestiche come la “lessiva” nel lavatoio, lavorazioni artigianali e degustazioni. Spazio di rilievo al canto a tenore, elemento identitario fortissimo per la comunità: rassegne, esibizioni itineranti e incontri dedicati, con la partecipazione dei gruppi locali e di formazioni ospiti.

RIPRODUZIONE RISERVATA