Due giorni di eventi e cerimonie per ricordare Bechi Luserna 

Due giornate intense di manifestazioni, con la presenza del generale di corpo d’armata, Giovanni Maria Iannucci, comandante delle forze operative del Sud, per ricordare il sacrificio dell’alto ufficiale Giovanni Alberto Bechi Luserna, ucciso da un reparto ribelle, che si era unito ai tedeschi in ritirata. Giornate organizzate dal Centro studi di storia del paracadutismo militare italiano dell’Anpd, assieme alla sezione di Bolotana, col patrocinio del ministero della Difesa, della Regione e dei comuni di Macomer, Bolotana e Bortigali. Iniziative culturali e commemorative per ricordare quel tragico 10 settembre di ottant’anni fa, quando a Tossilo, nella zona di Castigadu, sulla vecchia Carlo Felice, un reparto di militari italiani ribelli, che si era uniti ai tedeschi in ritirata, uccise Bechi Luserna, medaglia d’oro al valore militare, che cercava di ricondurre quel reparto al dovere. Le celebrazioni iniziano sabato prossimo. In mattinata, nella caserma intitolata proprio alla medaglia d’oro, saranno resi gli onori mentre nel pomeriggio, nelle ex caserme Mura, ci sarà la conferenza: relatori storici si alterneranno per raccontare e analizzare quanto ha fatto l’alto ufficiale. Interverranno il generale Cristiano Maria De Chigi, il direttore del Centro studi di paracadutismo militare, Federico Ciavattone, e l’avvocato Giovanni Izzo. Domenica mattina a Tossilo, nel punto dove venne ucciso Bechi Luserna, sarà deposta una corona di fiori. Sempre in mattinata, le commemorazioni proseguiranno a Bolotana, con una messa e un cippo.

