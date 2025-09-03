Due giorni di cultura e integrazione con la festa kirghisa 

Un viaggio nel cuore del Kirghizistan senza prendere l’aereo. È lo spirito di “Sulle vie della seta – Festa di integrazione e cultura kirghisa”, in programma sabato e domenica alla Ex Manifattura Tabacchi di viale Regina Margherita, dalle 10 alle 20, con ingresso gratuito.

Nell’Isola ci sono circa ottocento persone – la maggioranza concentrata nel sud Sardegna e in particolare in città – provenienti dalla Repubblica indipendente, che fino al 1991 faceva parte dell'Unione Sovietica. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere al pubblico le tradizioni di un popolo nomade che ha fatto della natura e della convivenza armoniosa con essa la propria identità. Due giornate che uniscono festa, scoperta e condivisione, in un percorso pensato per valorizzare l’incontro tra culture e favorire l’integrazione.

Tra le attività in programma spiccano le masterclass di artigiani, con antiche tecniche tramandate di generazione in generazione, e la visita alla yurta kirghisa, tipica abitazione dei pastori nomadi delle steppe. Non mancheranno le degustazioni di cucina tradizionale, occasione per avvicinarsi ai sapori autentici della Via della Seta, e i momenti musicali con canti popolari e danze folkloristiche eseguite dal vivo. Per i più piccoli ci saranno tanti giochi interattivi ispirati alla vita nomade.

«Abbiamo scelto Cagliari perché è una città aperta, accogliente e piena di vita», afferma Aike Amatbekova, una delle organizzatrici dell’evento e da dieci anni volontaria dell’Associazione Kirghizistan-Sardegna. «Qui ci sentiamo a casa e volevamo condividere con la comunità sarda la bellezza delle tradizioni kirghise. Vogliamo far incontrare culture diverse, creare ponti e non muri. Crediamo che conoscere l’altro, attraverso il cibo, la musica, l’artigianato e la festa, sia il modo più bello per integrarsi e crescere insieme».

Un’occasione per immergersi nei colori e nella filosofia di vita dei nomadi kirghisi, organizzata con il sostegno del Consiglio Regionale, della Fondazione di Sardegna e del Crei, Comitato regionale emigrazione e immigrazione.

