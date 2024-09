Due giorni di bollicine per brindare 

L’evento non poteva che essere ospitato in Planargia, patria della malvasia doc. Oggi e domani è di scena “Bollicine & friends wine festival”, incontro tra le migliori cantine della Sardegna. «Questo - evidenzia Giampiero Carta, dell’Associazione culturale di promozione turitica Sardinida 4 all che ha organizzato l’appuntamento - non è solo un evento per scoprire e degustare i migliori vini, birre e street food ma anche un'occasione per immergersi nella cultura e nelle tradizioni di uno dei borghi più belli e suggestivi della Sardegna. Tra degustazioni, musica e incontri culturali, l’appuntamento è imperdibile per tutti gli appassionati. Un festival enogastronomico arricchito dalla presenza di eccellenze».

Le cantine

Pronte a far degustare i loro vini di qualità e la rinomata Malvasia di Bosa le cantine: Lotta (San Nicolò d’Arcidano), Tenute Faragò (Serdiana), Cantina Giuseppe Sedilesu (Mamoiada), Sella & Mosca (Alghero), Cantina Contini (Cabras), Argiolas Winery (Serdiana) Cantina del Vermentino (Monti), Jerzu Antichi Poderi (Jerzu), Atlantis (Berchidda), Poderi Parpinello (Alghero), Giogantinu (Berchidda), Siddura (Luogosanto), Cantina Madeddu (Bosa), Fratelli Pusceddu (Bosa), Madala (Magomadas). Presente anche una selezione di champagne francesi, con un focus sul Meunier, un vitigno presente in diverse percentuali sui brut blanc de noirs, scelti e selezionati rigorosamente da cantine appartenenti ai Vignerons Independant de la Champagne. Non potevano mancare le birre artigianali e lo street food di alto livello che accompagneranno i visitatori.

Il programma

Oggi alle 12 apertura del percorso enogastronomico, birre artigianali e street food, alle 18 convegno presso il Don Carlo Delicatessen sul tema “Vino, turismo, comunicazione: che immagine stiamo dando del nostro territorio al mondo esterno?". Relatori Alessandro Torcoli (direttore di Civiltà del Bere), Antonio Boco (enogastronomo), Nicolò Migheli (sociologo e scrittore). Seguiranno gli spettacoli Tee doo live music, 80Vogliadei90, Music show. Domani stand aperti dalle 12, nel pomeriggio alle 18 lo spettacolo Lily&El acoustic live. Alle 19 la presentazione del libro “Gigi Riva - Il campione, l'amico, il mito”. Alle 22 chiusura con il concerto dei Collage.

