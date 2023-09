Due giorni di bollicine con vini e Malvasia  

Bosa è pronta per ospitare nel fine settimana “Bollicine&Friends”, il festival dedicato al mondo del vino di qualità locale e internazionale. All’evento, organizzato dall’associazione culturale Sardinia4All, hanno aderito tantissime cantine, che proporranno i migliori prodotti lungo la passeggiata del viale Giovanni XXIII. A cominciare dalle eccellenze dei viticoltori locali come la cantina Madeddu, la cantina dei Fratelli Pusceddu e la cantina Masia, passando per quelle del resto dell’Isola fino ad arrivare a quelle extra nazionali. Dalla Francia saranno presenti Xavier Loriot, una cantina storica a conduzione femminile; Boulachin Chaput e Guy Lamoreux con, rispettivamente, uno chardonnay e un millesimato. Appassionati, e non solo, avranno l’imbarazzo della scelta fra vini fermi, tante bollicine e, immancabile, la Malvasia di Bosa doc. L’ingresso al festival sarà gratuito e la modalità di pagamento avverrà attraverso la Bosa beer fest coin card, la carta ricaricabile ottenuta con l’acquisto del calice con sacchetta per le degustazioni.

Ad allietare le due giornate, oltre alle offerte di street food, tanta musica per tutti i gusti, a partire dalle 12 di sabato fino alla tarda nottata di domenica. Diverse postazioni ospiteranno i dj Resident del Bosa beer fest Sergio, Maria e Nanni Douglas; Sandra Trudu e One note Quartet, il duo Ingiropercanzoni e il gruppo rockabilly The Shapin’ Apes.

