Un fine settimana da incorniciare. Il paese montano per eccellenza si è animato, ha accolto. Sabato le vie di Fonni hanno fatto registrare una vera e propria invasione, grazie a quelle maschere della tradizione che esercitano da sempre un richiamo irresistibile.

«Volevo esserci, a tutti i costi: sono sarda, vivo a Milano, ma questi suoni mi emozionano troppo, fanno parte della mia anima», dice una donna davanti alle scorribande dei padroni di casa, Urthos e Buttudos. Da una parte il festival Identidades e del Folclore; dall’altra, domenica, l’ippodromo di San Cristoforo preso d’assalto per il 40esimo Palio di Fonni. Va in archivio una due giorni da tutto esaurito nelle strutture ricettive della zona.

Carnevale

Un paese che si apre al mondo e ospita. Il carnevale della tradizione si prende la scena, conquista Fonni, e ravviva il turismo, in questo primo weekend d’agosto. Il festival Identidades si è confermato ancora una volta un successo, con la regia dell’associazione Urthos e Buttudos. Decine di gruppi, in arrivo anche dal sud-America, hanno sfilato per le vie del centro montano. «Siamo venuti per le maschere», raccontava sabato un turista veneto, attratto da quei suoni ancestrali, dalle danze ritmate, dal tintinnio dei campanacci. «Il posto è magnifico, si respira un’atmosfera differente. Diciamo che con la mia famiglia abbiamo rinunciato volentieri a una giornata al mare. Certo, avremmo preferito un pizzico di fresco in più, visto che siamo in montagna, ma ne è valsa assolutamente la pena».

Nuovi orizzonti

Culture differenti che si incontrano. L’evento fonnese ha diffuso internazionalità. Tra le maschere più applaudite, e non poteva essere altrimenti, quelle di casa. Da una parte “Sas mascheras limpias”, dall’altra gli esagerati Urthos e Buttudos. Questi ultimi hanno dimostrato la loro agilità conclamata: armati di corde e atletismo, hanno “conquistato” diversi balconi del centro storico fonnese. Richiami carnevaleschi ma non solo. Il Festival internazionale del folclore, organizzato dall’associazione Brathallos, ha chiuso un sabato primo agosto da ricordare.

Il Palio

Gare combattute, in quell’ippodromo in altura così ricco di fascino e davanti a un numeroso pubblico. Vittoria di Stefano Saiu a parte, in sella a Plutonio da Clodia, per il Comune di Anguillara Sabazia, domenica il 40esimo Palio di Fonni ha visto il pubblico delle grandi occasioni.

Salvatore Nieddu “Nero”, presidente della Società ippica fonnese, precisa: «Siamo molto soddisfatti, tutto è andato per il meglio. Sono stati premiati i nostri sforzi: è stato un grande lavoro di squadra».

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