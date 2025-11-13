Due giorni con Mojos e Marigas per promuovere le eccellenze 

Conto alla rovescia per Mojos e Marigas, la due giorni che trasforma le vie di Samugheo in un palcoscenico di saperi, sapori, musica e incontri. Il festival dell’agroalimentare, in programma domani e domenica, intende valorizzare i produttori e le eccellenze locali: il centro sarà un laboratorio diffuso, capace di intrecciare i prodotti della tradizione agroalimentare con l’artigianato e la musica.

Il programma prevede trekking naturalistici nella Valle di Acoro, laboratori di tessitura, panificazione, ricamo e artigianato aperti a grandi e bambini, oltre a degustazioni di vini del Mandrolisai in abbinamento con pane, salumi e formaggi, e a convegni dedicati allo sviluppo del territorio. Di sera i concerti dei Zirichiltaggia, in omaggio a Fabrizio De André, dei Mandrolihills, dei Dilliriana e degli Over Duo.

«Con questa edizione – sottolinea il vicesindaco Massimiliano Urru – vogliamo avviare un percorso in cui produttori e associazioni non siano semplici espositori ma protagonisti di un processo di crescita condivisa. Laboratori, degustazioni e momenti di confronto diventano strumenti per trasmettere valori, competenze e prospettive future, affinché il nostro patrimonio agroalimentare e artigianale si trasformi in un motore di sviluppo». Il festival è promosso dal Comune con il sostegno di Regione, Fondazione di Sardegna, Pro Loco e Consorzio turistico Sa Perda ’e Iddocca. ( a.o. )

