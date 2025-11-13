Due giornate su benessere e prevenzione 

Due giornate dedicate a salute, benessere e prevenzione, tra conoscenza e gioco. È lo spirito di “Nutrire la Salute” e della “Giornata del Benessere”, promossi da Blue Sardinia Asd con il Cagliari Calcio oggi e domani all’edificio Sali Scelti nel Parco di Molentargius.

L’iniziativa, realizzata con il contributo della Regione e della Fondazione di Sardegna, sensibilizza su corretta alimentazione, stili di vita sani e prevenzione delle malattie croniche.

Oggi giornata di approfondimento scientifico e confronto. Dalle 14,30 alle 18,30 famiglie, operatori sanitari, educatori e cittadini potranno partecipare a due tavole rotonde. Si parla del legame tra alimentazione, sonno e qualità della vita e del ruolo di una dieta equilibrata nella prevenzione delle patologie croniche. Tra i relatori, Elisabetta Pozzato, Vania Statzu, Nicoletta Bandinu e Antonella Angioni. Ci sarà un calciatore del Cagliari.

Domani sarà la volta delle famiglie e dei più piccoli. Dalle 9 alle 13 l’edificio Sali Scelti si trasformerà in uno spazio di gioco e apprendimento con laboratori pratici, attività educative e postazioni per screening gratuiti a cura di medici, nutrizionisti e psicologi.

In mattinata gli interventi della nutrizionista Giovanna Ghiani e dello chef del Cagliari Calcio William Pitzalis. Tutte le attività sono aperte al pubblico, con iscrizione obbligatoria su Eventbrite.

RIPRODUZIONE RISERVATA