Carbonia.
29 settembre 2025 alle 01:19

Due giornate in marcia per conoscere i segreti del Cammino minerario 

Due giornate di cammino, due itinerari tra mare, laguna, miniere e chiese campestri, con un unico obiettivo: riscoprire, passo dopo passo, il cuore autentico della Sardegna. È questo lo spirito di "Noi camminiamo in Sardegna 2025", l’iniziativa che invita a mettersi in cammino lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara, un percorso unico e suggestivo che unisce natura, storia e comunità.

La prima giornata è in programma domani, lunedì 29 settembre, con partenza da Sant’Antioco e arrivo a Carbonia : 21 chilometri a piedi tra scenari mozzafiato, in un percorso che si snoda tra mare e laguna, passando per San Giovanni Suergiu e arrivando nel cuore della città mineraria. Il ritrovo è fissato alle 8 davanti alla storica Basilica di Sant’Antioco Martire, con partenza prevista per le 8.30. Il tratto regala un paesaggio suggestivo, con la laguna da un lato e le saline dall’altro, offrendo ampi spunti per immergersi nella bellezza naturale del territorio. Il pranzo al sacco è previsto alle 12.30 a San Giovanni Suergiu , mentre l’arrivo è stimato per le 16.30 presso la Chiesa di San Ponziano, nel centro di Carbonia. La camminata proseguirà martedì, con la seconda tappa da Carbonia a Nuraxi Figus ( Gonnesa ): saranno altri 24,6 chilometri immersi tra miniere, boschi e chiese campestri sino all’arrivo a Gonnesa. Chi volesse partecipare può prenotare, tutte le info sul sito del Cammnino minerario.

