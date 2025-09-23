VaiOnline
L’evento.
24 settembre 2025 alle 00:39

Due giornate fra Sartiglia, musica e degustazioni 

Due giornate per promuovere la cultura, le tradizioni e i prodotti del territorio. Sono le “Giornate della Fondazione” in programma venerdì e sabato, promosse dalla Fondazione Oristano, in collaborazione con il Comune, Cuore dell’Isola e Coldiretti. «Con questa iniziativa abbiamo cercato di avvicinare la Fondazione Oristano a tutti coloro che gravitano intorno ai settori di cui essa si occupa dalla Sartiglia alla cultura fino al turismo» spiega il presidente della Fondazione Carlo Cuccu.

Alla giostra, venerdì alle 9.30 al teatro Garau, è dedicato un convegno in cui si discuteranno le novità in materia di sicurezza introdotte dal decreto dell’8 gennaio 2025 (che ha sostituito l’ordinanza Martini) e che incidere anche per la Sartiglia 2026. Tanti esperti a confronto e i rappresentati di alcune di manifestazioni equestri come il Palio di Siena, la Giostra cavalleresca di Sulmona e la Corsa all’anello di Narni. In piazza Eleonora, al Centro di documentazione e all’Hospitalis sono previsti laboratori dedicati ai bambini in collaborazione con Coldiretti e il marchio Cuore dell’Isola. «Sempre sul fronte di una giornata di “porte aperte” è previsto un biglietto unico al costo di 5 euro per la visita della mostra sulla Sartiglia a Palazzo Arcais, al Centro di documentazione e alla Pinacoteca» aggiunge Cuccu.

Sabato in piazza Eleonora il mercato di Campagna Amica, al teatro la seconda giornata del convegno su sicurezza, benessere di atleti, cavalli e pubblico. «Durante le serate uno spazio dedicato allo street food organizzato da Coldiretti, con musica in piazza Eleonora», conclude Cuccu.

