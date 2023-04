Due giornate ecologiche con le scuole  

Due giornate all’insegna della natura e del rispetto dell’ambiente. L’amministrazione comunale, guidata da Piero Casula, organizza due giornate ecologiche in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Bosa, l’Istituto di istruzione superiore Pischedda, Forestas, guardia forestale, polizia municipale, Croce rossa, barracelli e numerose associazioni sportive e culturali. Si parte lunedì 8 maggio nella sede della Croce rossa a Bosa marina: dalle 8.30 alle 12 gli alunni delle scuole primarie potranno mettere a dimora 200 piante donate da Forestas. Il 5 giugno appuntamento in località Cala’e Moro per gli studenti delle scuole superiori: alle 8.30 ritrovo al cantiere nautico, poi trasferimento a Cala ‘e Moro e si inizierà la pulizia del litorale. «I ragazzi partecipanti avranno l’opportunità di constatare gli effetti dell’azione deleteria dell’uomo sull’ambiente» recita la nota del Comune. ( a.n. )

