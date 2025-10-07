Due giornate di visite mediche e consigli al Consultorio 

Salute, benessere e prevenzione: la Asl del Medio Campidano apre le porte a residenti e domiciliati nei 28 Comuni per offrire gratuitamente servizi e incontri informativi in ambito sanitario e sociale. Un doppio Open Day programmato per giovedì 16 e 23 al Consultorio familiare di Villacidro, dalle 8,30 alle 17,30. «Saranno fornite consulenze – spiega la commissaria Maria Francesca Ibba – su screening oncologici, vaccinazioni, stili di vita sani, prevenzione da alcol e fumo, sicurezza domestica e stradale per i bambini, combattere paure e pregiudizi».

Il percorso donna e lo spazio giovani, curato dalla ginecologa Barbara Steri, affronta prevenzione oncologica, malattie sessualmente trasmissibili, adolescenza, contraccezione, endometriosi, procreazione assistita, violenza di genere e menopausa. Il pediatra, Mario Pibiri, sarà disponibile per visite pediatriche complete, con valutazione dello sviluppo psicomotorio, controllo della dentizione ed esame obiettivo. La psicologa Fulvia Zucca e l’assistente sociale Raimonda Zedda offriranno supporto su disagio giovanile, dipendenze, bullismo. Inviando un’e-mail a “dana.hrabalova@aslmediocampidano.it” si potrà partecipare agli incontri di gruppo per genitori di bambini da 0 a 6 mesi. (s. r.)

