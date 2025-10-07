VaiOnline
Villacidro.
08 ottobre 2025 alle 00:33

Due giornate di visite mediche e consigli al Consultorio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Salute, benessere e prevenzione: la Asl del Medio Campidano apre le porte a residenti e domiciliati nei 28 Comuni per offrire gratuitamente servizi e incontri informativi in ambito sanitario e sociale. Un doppio Open Day programmato per giovedì 16 e 23 al Consultorio familiare di Villacidro, dalle 8,30 alle 17,30. «Saranno fornite consulenze – spiega la commissaria Maria Francesca Ibba – su screening oncologici, vaccinazioni, stili di vita sani, prevenzione da alcol e fumo, sicurezza domestica e stradale per i bambini, combattere paure e pregiudizi».

Il percorso donna e lo spazio giovani, curato dalla ginecologa Barbara Steri, affronta prevenzione oncologica, malattie sessualmente trasmissibili, adolescenza, contraccezione, endometriosi, procreazione assistita, violenza di genere e menopausa. Il pediatra, Mario Pibiri, sarà disponibile per visite pediatriche complete, con valutazione dello sviluppo psicomotorio, controllo della dentizione ed esame obiettivo. La psicologa Fulvia Zucca e l’assistente sociale Raimonda Zedda offriranno supporto su disagio giovanile, dipendenze, bullismo. Inviando un’e-mail a “dana.hrabalova@aslmediocampidano.it” si potrà partecipare agli incontri di gruppo per genitori di bambini da 0 a 6 mesi. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

«Telenovela infinita, rischiamo di fallire»

La rabbia di commercianti e ristoratori ingabbiati dalle trincee dei lavori in corso 
Sara Marci
L’operazione

Inchiesta “Termine”, una pista punta sulla mafia albanese

Gli uomini della Dda indagano sui canali d’arrivo della cocaina 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Ragnedda tenta il suicidio in cella

Il legale Luca Montella: «È successo qualcosa che ci si poteva aspettare» 
Andrea Busia
Il caso

Medici volontari per l’emergenza, la burocrazia dice no

La sindaca di Dorgali: ringrazio i tre professionisti dell’Ogliastra 
Marilena Orunesu
La legge

Comparto unico,  oggi il via libera ma senza parità

Un passo verso il riequilibrio Motzo: avviato un percorso 