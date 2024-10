Due giornate di stop a Theo Hernandez 

Non finisce di pesare sul Milan la sfortunata trasferta di Firenze. Oltre la sconfitta, e due calci di rigore neutralizzati dal portiete viola De gea, arriva anche la pesante squalifica inflitta dal giudice sportivo al milanista Theo Hernandez. Nelle immagini, era stata chiara la tensione nel corto della gara e le pesanti affermazioni dell’esterno francese hanno avuto un seguito. Hernandez, nato a Marsiglia e rossonero dal 2019, è stato squalificato per due giornate “per avere, al termine della gara con la Fiorentina, più volte ed in maniera scomposta, rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara” anche a partita ormai terminata.

Juventus-Cagliari

Sempre in relazione alle gare della settima giornata, un turno di stop dovrà scontare lo juventino Conceicao, ammonito due volte contro il Cagliari “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”.

Salteranno un turno anche Coulibaly del Parma e Maripan del Torino, entrambi autori “di un fallo grave di gioco”.

