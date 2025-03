Due giornate di educazione alimentare, per dialogare con i bimbi sui pasti consumati nella mensa scolastica, e più in generale sull’opportunità di scegliere cibi selezionati e di qualità nell’ambito della dieta mediterranea. L’iniziativa è proposta dall’assessorato alla Pubblica istruzione, in collaborazione con Compass: oggi il primo appuntamento, alle 10, nella scuola primaria di via dei Nasturzi; lunedì 24 marzo, alla stessa ora, nella primaria di via Beethoven. Saranno presenti anche Coldiretti e Campagna Amica, con il presidente Fabrizio Tocco, e i fornitori locali.

Spazio ai produttori sardi, con il coinvolgimento degli alunni e dei genitori. «Riteniamo fondamentale lavorare in stretta collaborazione con le scuole per sviluppare progetti e iniziative rivolte agli studenti, con l’obiettivo di sensibilizzarli sull'importanza di adottare uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata», spiega l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. «Questi appuntamenti sono un’opportunità che abbiamo voluto cogliere grazie alla disponibilità del concessionario della mensa scolastica e della nutrizionista, che lavorano insieme per garantire un servizio di ristorazione scolastica con alti standard di qualità e rispondente alle esigenze dei bambini e delle famiglie», conclude l’assessora.

