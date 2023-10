Due giornate dedicate ai funghi 

A Iglesias la prima edizione del “Fun_Go, cooking, art & more” una due giorni dedicato al mondo dei funghi.

Domattina alle 9.30 nell’aula consiliare di piazza Municipio si terrà una tavola rotonda tra micologi, esperti ed appassionati (presenti Renato Brotzu e Raimondo Mandis). Dalle 10 in piazza Sella sarà presente una promozione dei prodotti di svariate cantine e dell’associazione “Miners Home brewing”. Stesso orario ma in piazza Municipio ci sarà un’isola espositiva di prodotti Pat, Doc, Dop e produttori del settore micologico.

Alle 11.30 parata musicale da piazza Municipio a piazza Sella, dove, alle 12.15, sono previsti i saluti istituzionali con l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali. Alle 12.30, nella stessa piazza, Valentina Caruso presenta lo show cooking dello chef Barù (ticket di 15 euro per la “vellutata di cordolin’e pezza” e degustazioni). Alle 13.30 in piazza Sella lo stesso Barù presenterà il libro “Braci, barbecue per tutti”. Alle 16 parata musicale, alle 17 Pietro Catzola presenterà il libro “Il cuoco dei Presidenti, vita e ricette di un marinaio al Quirinale”. Alle 18 parata musicale in centro e, alle 18.15, saluto istituzionale del sindaco Mauro Usai. Ancora, alle 18.30 piazza Sella ospita lo show cooking dello chef Francesco Aquila (vincitore di un’edizione di Masterchef), ticket da 15 euro per un “Ri-sotto-bosco (riso porcini, malvasia & more)”. Chiude la giornata il “Fun_Go live”; alle 20.30 i Loungedelica si esibiranno in piazza Sella.

Ricco anche il programma di domenica: dalle 10 isola espositiva in piazza Municipio e promozione dei prodotti delle cantine e di Miner’s Home brewing in piazza Sella. Alla 10 in sala Remo Branca si terrà la lezione “Il regno dei funghi in Sardegna” a cura del micologo Luca Urracci. In vico Meli suonerà l’arpa celtica di Chiara Vittone ed in piazza Pichi alle 11 si esibirà il Bohemian Duo. Alle 12.30 in piazza Sella lo show cooking della chef Maria Carta (ticket da 15 euro per il “Tartufungovo”. Si chiude alle 17 in piazza Sella con l’aperitivo musicale, un Dj set di Baruc e aperitivo a cura di docenti e studenti dell’Alberghiero di Iglesias.

