Due giornate all’insegna di musica, camminate e solidarietà 

Pula scende in piazza oggi e domani per una due giorni dedicata a sport, musica, gastronomia e solidarietà. In programma gli appuntamenti con “Pula fun run” e “Beer&Beer”: rispettivamente una corsa-camminata non competitiva e la festa della birra. In entrambi i casi il centro di gravità degli eventi è piazza Tina Anselmi.

Si comincia con la Beer&Beer: stasera dalle 20 il dj Sandro Murru proporrà una selezione dei grandi successi degli anni '90 e 2000. Seconda tappa e fulcro delle iniziativa il giorno seguente con la Fun run: sono oltre 400 gli iscritti. Il ritrovo è previsto alle 19,30 in piazza Anselmi, da dove inizia il percorso che sarà animato da musica e spettacoli. “Baffo” in sella alla bicicletta accompagnerà il gruppo di partecipanti col suo dj set e ci saranno anche le Zebre del SunCity Run Club. Tagliato il traguardo si passa alla seconda serata di Beer&Beer, momento conclusivo della manifestazione: dalle 19 all’una del mattino saliranno sul palco le band rock Riff Raff ed Evergreen. Il ricavato sarà devoluto all’associazione “Elena e poi… Amare, condividere ed esserci”, che opera al fianco della Fondazione Maruzza ETS per promuovere la cultura delle cure palliative pediatriche e sostenere le famiglie che affrontano percorsi di particolare fragilità.

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