Due giornate a Jovic 

Due giornate a Luka Jovic, un turno a quattro giocatori, provvedimenti a carico di dirigenti, ammende alle società. Sono le decisioni del Giudice sportivo relative all’ultimo turno di Serie A.

La punizione maggiore è stata inflitta all’attaccante del Milan, espulso all’inizio del secondo tempo di Monza-Milan per aver rifilato una manata al difensore brianzolo Izzo. Il rossonero salterà i match contro Atalanta e Lazio. Una giornata a Pongracic e Dorgu del Lecce, Di Lorenzo del Napoli e Gyasi dell’Empoli. Ammende a Roma (4mila euro), Juventus (3mila), Udinese (3mila), Frosinone (2mila) e Verona (1.500) per intemperanze dei tifosi.

Inibito fino al 20 marzo Mariano Fabiani, direttore sportivo della Lazio, per aver contestato l’arbitro a fine primo tempo con un atteggiamento minaccioso spingendo leggermente «il direttore di gara all’altezza della spalla». Una giornata al club manager Alberto Bianchi per aver «contestato con veemenza l’operato arbitrale». Due turni a Simone Ottaviani, team manager della Fiorentina, per aver discusso «in modo acceso» col presidente dell’Empoli «nonostante l’invito del direttore di gara a moderare i toni».

