Due gioielli in preda al degrado 

Da rudere in riva al mare, sarebbe dovuto diventare un modello di architettura sostenibile con i suoi 500metri quadrati dal fascino retrò. Ma il Caval Marì, l’edificio di proprietà comunale, è tuttora un monumento al degrado, nonostante l’Amministrazione nel 2024 avesse aggiudicato la gara per il suo completo restyling. Poi c’è il Balaguer, poco più a sud. Nel 2009 quei metri quadrati sul colle che guarda Capo Caccia sembravano destinati a ospitare un ristorante di lusso, un locale con un dopo-cena condito di spettacoli teatrali, per restituire valore e dignità a uno dei fabbricati più suggestivi e trascurati del patrimonio comunale. Non se ne è fatto niente. Prima di poter affidare agli imprenditori privati il Balaguer occorrerà, infatti, liberare il caseggiato dal vincolo a uso civico.

Il Caval Marì

Maxinna srl di Massimiliano Galeandro e Andrea Pinna e Santoni Group, si è aggiudicata il bando per il rilancio del Caval Marì nel 2024, con un progetto sviluppato dall’ingegner Sergio Murgia dell’Artek Studio in collaborazione con l’architetto Stefano Govoni di Pixel Architecture Studio. Finora però il team non ha potuto muovere una sola pietra di quella vecchia discoteca, perché non è stato sottoscritto il contratto. «Gli uffici stanno allineando la documentazione per la firma - assicura l’assessore al Demanio Enrico Daga - per realizzare l’opera. Il Caval Marì è il primo passaggio, ereditato dalla precedente giunta, per la riqualificazione degli affacci a mare a sud di Alghero», continua Daga. Dovrebbe ospitare cinque camere vista mare con idromassaggio, un ristorante, uno spazio espositivo, un’area destinata ad eventi culturali e sociali; a completare l’insieme il roof top, “la grande terrazza”.

Il Balaguer

«Stiamo acquisendo tutto ciò che era nei cassetti dell’Amministrazione – aggiunge l’assessore Daga – e non tarderemo a candidare ulteriori progetti che cambieranno il volto della città». Uno riguarda il Balaguer. «Gli uffici stanno lavorando per rimuovere il vincolo di uso civico e liberare finalmente il bene. Ma non è semplice», fa sapere Daga. Domani mattina al Quarter l’associazione Iniziativa Alghero ha promosso un incontro dal titolo “Balaguer: dall’abbandono al rilancio”. «Presenteremo una proposta di riqualificazione, un’idea per rilanciare e rendere fruibile quel belvedere dal quale si domina l'intero golfo di Alghero», anticipano gli organizzatori.

