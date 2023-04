Due Giare expo, il festival rurale 

Partito il conto alla rovescia in vista del “Due Giare Expo”. Ufficiali le date del Festival rurale del Consorzio turistico: sabato 24 e domenica 25 giugno a Gonnosnò. In mostra i prodotti e i piatti tipici di ogni comunità, ma non solo. Il tema sarà “Fame Zero”, che si riallaccia all’agenda della sostenibilità del 2030. «Siamo pronti – esordisce il presidente del Consorzio Lino Zedda - a coinvolgere Pro Loco, associazioni e cittadini ma anche le imprese, una delle novità di questo rinnovato Expo, con spazi appositi ricavati per loro nel centro di Gonnosnò, che ospiterà un vero evento diffuso». Bandito ogni spreco alimentare e favorito il riciclo di materie prime ed ingredienti. «Tutto il materiale utilizzato – prosegue Zedda - sarà compostabile, il tema della sostenibilità alimentare sarà anche affrontato in una tavola rotonda il sabato con l’arrivo di un testimonial d’eccezione». Sapori ma anche saperi, tradizioni, cultura. Ecco perché gli attori dell’Expo Due Giare dovranno essere preparati a proporre i piatti in modo innovativo, raccontando la loro storia, il valore degli ingredienti, il loro rapporto col tema “Fame Zero”. L’altra grande novità dell’evento, la presenza di un padiglione per le imprese. ( g.pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA