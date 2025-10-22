Due furti con spaccate in poche ore 

L'ipotesi è che la mano possa essere la stessa. Che prima ha rubato stecche di sigarette e “Gratta e vinci”, poi smartphone e altra merce di telefonia. Due “spaccate” nel giro di trenta chilometri nel cuore della notte di ieri, prima al distributore di benzina Tamoil all’altezza di Marrubiu e poi nel negozio Tim, in pieno centro a Oristano.

Blitz sulla 131

È da poco scoccata la mezzanotte, un’auto si ferma nell’area del distributore Tamoil lungo la Statale 131 direzione Sassari, all’altezza di Marrubiu, forse arrivata dalla strada complanare. La telecamera della videosorveglianza inquadra due persone incappucciate che si dirigono verso la parte posteriore del distributore, dove c’è il bar.

In poco tempo hanno divelto l’inferriata che proteggeva la finestra del locale, spaccato il vetro e poi sono entrati nel bar dove hanno fatto incetta di stecche di sigarette e lunghe strisce di tagliandi “Gratta e vinci”. Poi hanno cercato di scassinare le slot machine ma il tentativo è stato interrotto dall’allarme che ha fatto scappare i due ladri.

Ovviamente sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno svolgendo le indagini. Per prima cosa i militari hanno visionato i filmati delle telecamere dove si vede chiaramente l'azione dei ladri che comunque, prima di scappare, hanno bloccato il sistema di registrazione. Come prassi, il bottino non è stato ancora quantificato anche se il valore della marce portata via ammonta a diverse migliaia di euro.

Nel marzo del 2024 la stessa area di servizio è stata presa di mira ancora dai ladri che in quell’occasione erano riusciti ad entrare nel locale, forzare la cassa, intascare poche centinaia di euro e darsi alla fuga al suono dell’allarme.

Colpo a Oristano

Il furto a Oristano è avvenuto a distanza di circa un’ora da quello di Marrubiu. I ladri si sono fermati davanti al centro vendita Tim in via Mazzini, hanno spaccato la vetrata e sono entrati all’interno. Hanno fatto razzia di tutti gli apparecchi telefonici che erano esposti ma anche altra merce presente nel negozio.

A fare la scoperta del furto, in questo caso, i dipendenti del punto vendita ieri mattina.

Non essendoci impianti di videosorveglianza esterni al negozio, i carabinieri che stanno svolgendo le indagini hanno raccolto alcune testimonianze e stanno cercando eventuali registrazioni delle telecamere piazzate all'esterno di negozi vicini o della videosorveglianza cittadina.

In questo caso i danni sono superiori a ventimila euro. ( m. m. )

