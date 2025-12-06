Due fucilate contro una casa 

Una fucilata contro il cancello e un’altra, in rapida successione, contro il portoncino in legno della stessa abitazione in via Manzoni, nel centro abitato di Dolianova. Era passata la mezzanotte, ma la vittima si sarebbe accorta dell’accaduto solo nelle prime ore del mattino. Immediate le indagini dei carabinieri della Compagnia di Dolianova che, dopo aver effettuato un accurato sopralluogo, hanno fatto scattare i primi interrogatori, analizzando anche le immagini di una telecamera piazzata nella zona. Interrogata anche la vittima, l’operaio Luigi Carta, 37 anni: sulle sue dichiarazioni rese alle forze dell’ordine viene mantenuto un rigoroso riserbo. In passato l’uomo sarebbe rimasto coinvolto solo in episodi di maltrattamenti e resistenza.

Le indagini

L’inchiesta è coordinata dal capitano Luca Delle Vedove, comandante della Compagnia dei carabinieri di Dolianova. I militari, che nel pomeriggio hanno trasmesso un primo rapporto dettagliato alla Procura della Repubblica, stanno cercando anche eventuali testimonianze. Si sta tentando di risalire al calibro del fucile utilizzato in via Manzoni, con il convincimento che chi ha sparato sia arrivato sul posto in auto, facendo partire le due fucilate, protetto dal buoi e dal freddo. Si parla di un atto intimidatorio, non di un tentativo di uccidere o colpire comunque la vittima. Si indaga anche sull’arma utilizzata da chi ha sparato. Per questo motivo sarebbero state eseguite due perquisizioni, che però non avrebbero dato l’esito sperato. Proprio questi primi atti investigativi avrebbero già escluso, legami con gli ultimi episodi di violenza avvenuti nel paese del Parteolla.

I precedenti

Negli ultimi tempi in paese ci sono stati diversi episodi di violenza . Il primo risale allo scorso ottobre, quando un autotrasportatore, Roberto Isola, era sfuggito a un attentato: qualcuno aveva staccato la corrente della sua abitazione. Il padrone di casa era uscito per riattivare il contatore, venendo sfiorato da alcuni colpi di pistola. Restò miracolosamente illeso. Un altro episodio preoccupante risale a novembre: due auto erano state date alle fiamme in via Mazzini e via Garibaldi, con l’esplosione successiva di due fucilate. Episodi inquietanti sui quali i carabinieri della Compagnia di Dolianova stanno ancora indagando. (red. prov.)

