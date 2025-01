“Due fonderie”, il museo che guarda al futuro 

Valorizzare la storia industriale del paese e dell’intero territorio. Con questa finalità è stato fatto il bando per la gestione e la valorizzazione del museo delle “Due fonderie”, che ora è stato affidato all’associazione culturale “Sa moba sarda”. Nell’esposizione già oggi ci sono tanti oggetti legati alla vita e al lavoro in fabbrica, macchinari della fonderia, filmati e registrazioni audio, fotografie, testimonianze orali e altri documenti.

«Abbiamo presentato un progetto – spiega Antonio Garau, presidente del sodalizio – e vogliamo valorizzare anche la parte esterna del museo. Abbiamo contattato ex lavoratori e dipendenti in servizio: saranno il gruppo portante. Spiegheranno ai turisti la storia della fonderia. Abbiamo usato il termine “libri umani” perché ogni persona racconta delle storie non scritte nei libri e non presenti nell’esposizione del sito. Nell’area esterna vogliamo mettere anche carrelli e campane di scorie della fonderia. Questo museo può diventare un’attrazione per i turisti».

È entusiasta anche l’assessore alla cultura Riccardo Pinna: «Da tempo il museo era chiuso e necessitava di interventi di manutenzione urgenti, per i quali siamo riusciti a trovare i primi fondi per la messa in sicurezza. La gestione sarà affidata all’associazione “Sa Moba Sarda”, che già contribuisce in maniera efficace alla conservazione e divulgazione della memoria storica sangavinese. Il raggiungimento di questo obiettivo è la conferma dell’attenzione e della sensibilità dell’amministrazione per i temi della cultura e dell’identità».

