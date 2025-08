Due feriti nello scontro tra auto 

Ancora disagi al traffico, ma anche due feriti e danni ai veicoli, sull’Asse mediano per un incidente avvenuto ieri verso le 16, in corrispondenza della corsia d’ingresso da via Jenner, in direzione Poetto. Per cause ancora da accertare, c’è stato un tamponamento tra due auto. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118: le due persone ferite, in modo non grave, sono state accompagnate a bordo dell’ambulanza in ospedale, una al Brotzu e una al Santissima Trinità con assegnato un codice giallo.

Sul posto, per svolgere gli accertamenti e gestire la viabilità, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale. Si sono formate lunghe file d’auto: la situazione è tornata alla normalità verso le 17.

