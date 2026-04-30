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Oliena-Galtellì
01 maggio 2026 alle 00:20

Due feriti nello scontro tra auto 

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Due automobilisti, uno di Galtellì e uno di Oliena, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto ieri mattina poco prima delle 13 lungo la strada statale 129, al chilometro 30, nel tratto tra Oliena e Galtellì. Per cause in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente e, dopo l’impatto, uno dei veicoli si è ribaltato sulla carreggiata. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Nuoro.

I due conducenti sono stati estratti dalle laminare dai vigili del fuoco, e successivamente trasportati dal 118 all’ospedale San Francesco, dove sono arrivati in codice rosso per dinamica, ma non sarebbero in pericolo di vita. Presenti sul luogo dell’incidente i carabinieri che hanno avviato i rilievi per verificare eventuali responsabilità, e per la gestione della viabilità.

All’origine del sinistro potrebbe esserci una distrazione. RIPRODUZIONE RISERVATA

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