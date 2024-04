Due feriti nello scontro sulla Sp46 

È di due feriti, di cui uno in condizioni gravi, il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sulla strada provinciale 46 tra Villamar e Lunamatrona. Per ragioni ancora in fase di accertamento la Volkswagen Passat, guidata da Walter Caddeo, trentaquattrenne di Segariu, e la Mazda cabrio condotta da Antonio Marongiu, studente 23enne di Lunamatrona, si sono scontrate. I due giovani sono stati soccorsi e accompagnati, rispettivamente, al pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino e al Brotzu di Cagliari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sanluri e quelli della stazione di Villamar e di Lunamatrona che hanno eseguito i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente.

Il traffico, nel tratto della Provinciale interessato dallo scontro frontale, ha subito forti disagi poiché la strada è stata interrotta per due ore al fine di consentire i soccorsi di 118 e vigili del fuoco di Sanluri e la rimozione dei mezzi coinvolti. ( g. g. s. )

