Due feriti nello scontro frontale lungo la Statale 196 

È di due feriti il bilancio dello scontro frontale di ieri mattina tra due veicoli lungo la Statale 196 a Villacidro, all’altezza del bivio per Samassi. È avvenuto al chilometro 27, intorno alle 8.15. Per cause da accertare, un furgone cassonato Fiat Iveco Daily condotto da Amerigo Cadoni, 45 anni, agricoltore di Villacidro, si è ribaltato, finendo fuori strada. L’impatto violento è stato con una Ford Fiesta, alla cui guida era un giovane di Gonnosfanadiga, Mario Marongiu, 33 anni, trasportato in ambulanza con codice giallo all’ospedale di San Gavino. Nella fase iniziale, sono apparse molto serie le condizioni del conducente del furgone, soccorso dal personale del 118 che ha trasferito l’uomo in elisoccorso, in codice rosso, al Brotzu di Cagliari, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Cagliari, che hanno messo in sicurezza i veicoli e la sede stradale, evitando ulteriori rischi per la circolazione. I soccorsi sanitari del servizio di emergenza territoriale hanno prestato le prime cure ai conducenti coinvolti. I rilievi per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Pabillonis, con i militari del Radiomobile della Compagnia di Villacidro.

I carabinieri erano impegnati in un’attività di prevenzione e controllo della circolazione stradale lungo le principali arterie della provincia, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli automobilisti e assicurare un pronto intervento quando si verificano situazioni di emergenza. (s. r.)

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