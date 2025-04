Due feriti nell’incidente sulla Provinciale 

Uno scontro violentissimo fra due auto all’alba di ieri sulla rotonda, all’altezza della zona commerciale di Settimo San Pietro. Due le persone rimaste ferite: un 69enne cagliaritano (Leonardo Ligas) e una donna di Settimo San Pietro, Consuela Lai, 35 anni. Sono stati soccorsi e accompagnati in ambulanza al Brotzu e al Policlinico. L’uomo in codice rosso per dinamica. Hanno riportato contusioni e varie ferite. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

L’incidente è avvenuto ieri verso le 7 sulla Provinciale 15 tra Selargius e Settimo: sulla rotonda, per cause ancora in via di accertamento, le due auto si sono scontrate, restando gravemente danneggiate L’allarme è stato immediato, lanciato da automobilisti di passaggio con l’arrivo di due ambulanze del 118, dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu e dei Vigili del fuoco. (r. s.)

