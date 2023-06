Incidente ieri a fine mattinata ad Isili che ha coinvolto una moto e una Fiat Punto. Uno scontro avvenuto all’ingresso del paese nella strada principale in prossimità di un incrocio.

Alla guida della moto Mattia Ibba di Isili e dell’auto Daniele Porcu: per i due ragazzi qualche contusione e tanta paura. Indagini ancora in corso sulla dinamica dell’incidente da parte dei carabinieri che sono intervenuti sul posto per i rilievi e per la gestione del traffico. (red. pro.)

