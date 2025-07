Due feriti nell’incidente: galleria chiusa 

Uno scontro violentissimo fra due auto nella galleria di Gutturu Frasca, lungo la nuova orientale sarda fra i Comuni di Maracalagonis e Sinnai. Tre i feriti, di cui due, accompagnati in ospedale in codice rosso per dinamica. Sono di Ierzu e Cagliari ed erano alla guida dei due mezzi coinvolti nello scontro frontale, un furgone dedito al trasporto della biancheria negli alberghi della zona e un’Audi: le loro condizioni in ospedale sono migliorate, non corrono pericolo di vita.

La galleria è rimasta chiusa sino al primo pomeriggio, il traffico è stato deviato verso la Provinciale tra il chilometro 23 e il chilometro 8. L’incidente si è verificato a metà mattinata: lo scontro fra i due mezzi è stato violentissimo e frontale. Sul posto sono arrivati l’elisoccorso, alcune ambulanze del 118, la Polizia stradale che ha eseguito i rilievi di legge e i carabinieri di Quartu e San Vito. Dopo la rimozione dei mezzi sono stati gli operai dell’Anas a mettere in sicurezza il sito. (r. s.)

