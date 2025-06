Due ex alleati uno contro l’altro 

Una campagna elettorale all’antica, con programmi e facsimili delle liste distribuiti casa per casa. Il modo migliore per raggiungere tutti i cittadini e renderli partecipi sull’importanza del voto di domenica e lunedì prossimi, decisivo per superare la gestione commissariale e ripristinare la normale dialettica politica.

A Soleminis, paese di poco più di 1.900 abitanti (1.671 i votanti), sono due le liste civiche in campo. A contendersi la poltrona di primo cittadino, l’ex vicesindaco Alessandro Agus, 25 anni, alla guida della lista “UniAmoSoleminis”, e Claudio Suergiu, insegnante di 40 anni, a capo della formazione “Lavoriamo Insieme”.

La situazione

Alle scorse elezioni facevano parte entrambi della squadra del sindaco Fedele La Delfa, decaduto lo scorso ottobre dopo le dimissioni in massa di 7 consiglieri comunali (4 di opposizione e 3 della maggioranza) che hanno reso necessaria la nomina di un commissario prefettizio. Ora, Agus e Suergiu, corrono da avversari. Chi si aspettava una campagna elettorale carica di veleni, è rimasto però deluso. «Finora c’è stato grandissimo rispetto – conferma Alessandro Agus – l’auspicio è che chiunque vinca porti avanti una proficua collaborazione nell’interesse del paese».

«Il paese sta reagendo positivamente – rimarca Suergiu – chi vincerà le elezioni avrà parecchio da fare». Agus chiuderà la sua campagna elettorale stasera con un incontro aperto a tutta la popolazione. Domani, alla 20.30, toccherà invece a Claudio Suergiu in piazza Funtana ’e Susu. Nella scelta delle loro squadre, i due candidati hanno puntato sulla rappresentatività di tutte le categorie sociali (studenti, imprenditori, professionisti, impiegati) con il rispetto assoluto della parità di genere: sei uomini e sei donne in entrambe le liste.

In paese

La priorità assoluta è la riapertura delle due scuole del paese, chiuse da oltre un anno per inagibilità delle aule. L’obiettivo è riportare gli studenti di Soleminis per l’inizio delle scuole dopo essere stati ospitati per un anno intero a Serdiana. Impresa ardua a giudicare dallo stato dei lavori che sembrano procedere a rilento. Decisive saranno le prossime settimane.

Ma non è l’unica patata bollente che il nuovo sindaco si troverà tra le mani. A scaldare gli animi dei cittadini c’è un’altra questione di vitale importanza: l’assenza da oltre due anni di un medico di base. «Ci confronteremo con la Asl affinché anche nel nostro paese sia garantito il servizio – afferma Suergiu – l’assenza di un medico sta causando parecchio disagio, soprattutto agli anziani».

«La tutela della salute dei cittadini è priorità del nostro programma – sottolinea Agus – avere un medico di famiglia è un diritto di tutti. La questione va però affrontata tenendo presente che in paese manca una struttura pubblica per ospitare un ambulatorio. Quello vecchio, di proprietà della Asl, ha bisogno di importanti lavori di ristrutturazione».

I trasporti

C’è poi il nodo trasporti: a Soleminis i pendolari hanno solo il treno per recarsi a Cagliari. L’obiettivo è ripristinare le corse su gomma. Per il resto i programmi dei due candidati toccano temi comuni: sviluppo armonico del territorio, attenzione ad agricoltura e ambiente, decoro urbano e politiche giovanili (con entrambi i candidati che promettono il recupero della vecchia sala per le attività musicali).

Sarà una sfida all’ultimo voto con un’unica certezza: il ritorno della politica al governo del paese di Soleminis.

