Due etti di hascisc nascosti in casa: spacciatore in manette 

Duecento grammi di hascisc, tre di cocaina e quattordici di marijuana. Ci avevano visto giusto, i “Falchi” (poliziotti in borghese in sella a motociclette) della Squadra mobile, quando hanno deciso di tenere d’occhio i movimenti di un uomo di 44 anni nel quartiere di San Michele. Nei giorni scorsi hanno osservato a lungo Alessandro Serra, cagliaritano, mentre incontrava per pochi istanti diverse persone che si fermavano con lui e poi si allontanavano.

All’improvviso è iniziato il controllo, che ha coinvolto anche l’abitazione di Serra. Proprio durante la perquisizione domiciliare, hanno scritto sul verbale gli investigatori della Questura, sono stati ritrovati gli oltre due etti di droga, un bilancino di precisione, un coltello con la lama sporca di hascisc, cinquanta euro in banconote di piccolo taglio e diverse monete che gli stessi poliziotti ritengono essere il ricavato dalla vendita di droga.

A quel punto Alessandro Serra è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Al processo per direttissima, Serra ha chiesto il rinvio dell’udienza. È così stato liberato, a con l’obbligo di firma in Questura.

