Due escursionisti travolti e uccisi da una valanga 

Verbania. Due escursionisti sono morti travolti da una valanga che si è staccata nella valle Formazza (Verbano-Cusio-Ossola), nella zona del lago del Toggia, a quota 2.200 metri, nel Piemonte vicino al confine con la Svizzera. Le vittime, Vanessa Gatti di 30 anni, di Saronno e Roberto Biancon di 53 anni di Legnano, stavano facendo un’escursione con le ciaspole, le racchette da neve, quando sono state colpite dalla massa di neve. Nella zona il rischio di valanghe era «marcato», pari al livello 3 sulla scala europea che arriva fino a un massimo di 5. Le condizioni meteo erano difficili anche per il forte vento. A lanciare l’allarme sono stati i guardiani della diga del lago del Toggia, che hanno visto in prima persona l’accaduto e hanno riferito di due persone coinvolte nella valanga. Loro stessi sono stati i primi a portarsi sul luogo della valanga. Le prime ricerche, però, hanno avuto esito negativo poiché, stando a quanto riferito dai soccorritori, i due escursionisti erano privi dell’apparecchio Artva, lo strumento di sicurezza usato per le ricerche. Lo scorso 24 settembre la località di Formazza era stata teatro di un altro incidente mortale in montagna: due escursionisti, originari della provincia di Novara, erano stati travolti e uccisi da una grossa frana.

RIPRODUZIONE RISERVATA