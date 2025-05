Due escursionisti salvati nelle falesie 

Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di due appassionati dell’arrampicata sportiva, provenienti dalla Penisola, che nel pomeriggio di giovedì hanno deciso di scalare le falesie di Pranu Sartu a Buggerru. Stando alle prime ricostruzioni, i due temerari sarebbero arrivati via mare alla base della parete rocciose, a bordo di un piccolo gommone. Dopo aver risalito con le corde la “via tracciata” nella parete, sarebbero ritornati sul canotto, che a un certo punto avrebbe iniziato ad affondare. Zaini in spalla, i due avrebbero raggiunto a nuoto la falesia accanto, per poi arrivare con un’altra scalata a “mano libera” sino alla parte terminale della galleria Henry. Scavalcata la recinzione sarebbero poi rimasti intrappolati all’interno. Allertati i soccorsi sono stati alla fine tratti in salvo verso le 22 dal personale del sito turistico. Tutto si sarebbe potuto concludere con un epilogo molto più tragico. Per fortuna non è andata così. La sindaca Laura Cappelli, riguardo l’accaduto, vuole lanciare un appello: «Attraversare la Galleria in assenza del personale non è mai una scelta sensata. Raccomandiamo agli ospiti del nostro territorio di agire sempre con prudenza. Invitiamo a non prendere decisioni azzardate, che possono mettere in pericolo la propria incolumità e innescare processi articolati e dispendiosi, che possono essere risparmiati».

