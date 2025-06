Due escursionisti pugliesi recuperati in una grotta in Supramonte 

Sono rimasti intrappolati nella grotta di Sullidu de Arzane, nel territorio di Orgosolo. Per recuperare i due escursionisti pugliesi che avrebbero voluto esplorare la cavità, nella cui parte finale ha origine la gola di Gorropu, una delle più grandi d’Europa, le squadre del Soccorso alpino e speleologico hanno lavorato per oltre sette ore. All’intervento di ieri ha preso parte anche l’equipaggio di Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus di stanza a Olbia, che ha trasportato in ospedale le due persone coinvolte nella disavventura. Sono entrambi originarie di Scorrano, cittadina in provincia di Lecce. Il primo a essere estratto è stato un uomo sulla sessantina che ha riportato una lesione alla caviglia e l’elicottero l’ha trasferito al San Francesco di Nuoro dove i medici l’hanno sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso. Più gravi le condizioni del secondo escursionista, anche lui sulla sessantina, che ha riportato diversi traumi, fra cui uno cranico e uno facciale con la perdita di alcuni denti. Il suo recupero si è concluso intorno alle 20 e con lo stesso elicottero è stato trasferito al Santissima Annunziata di Sassari dove verrà sottoposto a un intervento alla mandibola. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 13, quando si è mobilitata la macchina dei soccorsi. (ro. se.)

