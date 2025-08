Due droni in dotazione ai vigili contro le discariche e gli incendi 

Sicurezza e controllo del territorio. L’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano ha avviato il primo piano di investimenti per la tutela della salute dei cittadini e il contrasto di alcuni reati contro l’ambiente. A disposizione ci sono circa 250mila euro per interventi in diversi settori.

In ognuno dei sei comuni dell’Unione ( Dolianova , Serdiana , Donori , Soleminis , Settimo e Barrali ) sarà presente un presidio salvavita grazie all’installazione di un defibrillatore in un punto facilmente accessibile. Per rendere più efficaci le azioni di controllo del territorio, l’Unione dei Comuni ha deliberato l’acquisto di due droni, dotati di telecamera, a disposizione della Polizia locale per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nelle campagne (in crescita negli ultimi anni) e rafforzare le misure di prevenzione degli incendi.

«Ringrazio i sindaci e i delegati dei comuni per la condivisione di intenti e lo spirito di collaborazione – afferma il presidente dell’Unione Maurizio Cuccu – grazie al lavoro di squadra possiamo realizzare interventi capaci di rispondere alle esigenze reali delle nostre comunità. L’obiettivo è costruire un territorio più sicuro, moderno ed efficiente, con servizi all’altezza delle aspettative dei nostri cittadini». Il piano di investimenti prevede inoltre nuove dotazioni di sicurezza per gli eventi pubblici (sedie ignifughe, transenne e barriere) e interventi di manutenzione straordinaria nella sede dell’Unione dei Comuni. (c. z.)

