Due donne, un’Isola di silenzi e segreti Ciriaco Offeddu torna con “Angelina” 

Esce oggi, per Bompiani, nella collana Narratori italiani, “Angelina” il nuovo romanzo di Ciriaco Offeddu, manager di multinazionali in Italia e all’estero, advisor finanziario e imprenditore. Originario di Nuoro, classe 1948, l’autore propone una narrazione polifonica che esplora i temi dell’identità e della memoria.

Chi o cosa le ha suggerito questa nuova storia?

«Dopo una lunga gavetta e un passaggio decisivo con il Master in Creative Writing a Hong Kong, con “Istella mea” e “Angelina” seguo due binari: l’universo femminile e il tema dell’assenza. Il fatto vero che ha acceso la storia di “Angelina” mi è stato raccontato dal mio amico Felice Corda: mi ha colpito nel profondo, aveva in sé tanto dolore, tante domande per le quali non esistono risposte semplici, puramente narrative, e tante fratture. Un tema incredibilmente complesso che mi ha trascinato».

Dopo “Istella mea”, un altro romanzo in cui i personaggi femminili sono figure portanti.

«Le mie protagoniste nascono sempre da storie vere, il riferimento è nella realtà stessa. Non mi interessano le eroine. Mi interessano le ferite. E le tensioni, la ricerca di una verità, di una strada d’uscita. Sono i caratteri che creano la trama».

I segreti e i silenzi sono motivi ricorrenti. Hanno una funzione narrativa, oppure esprimono una dimensione centrale delle relazioni umane?

«Il silenzio è senza dubbio un linguaggio. I segreti non sono un dispositivo narrativo, come pure il soprannaturale, ma sono la materia stessa del nostro essere umani, dell’attraversamento della nostra esistenza. Segreti e silenzi sono una forza attiva – positiva o negativa, dipende – che agisce, modifica e scolpisce i destini».

“Angelina” è una storia di traumi e sofferenze inespresse. Come si affronta il dolore?

«Non esiste una risposta, lo sappiamo bene. Il dolore si attraversa, e la scrittura può solo cercare di dare forma a questo terribile processo di attraversamento senza inventare scorciatoie consolatorie. È difficile guardare in faccia il fatto che ci ha provocato dolore, è ancora più complicato scriverne. Ma la letteratura non sarebbe tale se non si interrogasse su questi processi che trasformano e danno spessore alla nostra vita».

Il romanzo alterna due voci: di Assunta e di Angelina. È stato difficile costruire due punti di vista complementari eppure distinti?

«Nell’approfondimento di questi due caratteri che raccontano lo stesso mondo ma non la stessa verità, che sono due sguardi, due coscienze spesso all’antitesi, sono stato molto aiutato dalla poesia. Mentre in “Istella mea” mi sono ispirato alla musica – si pensi all’influenza di Piazzolla sulla vicenda argentina –, in “Angelina” ho trovato conforto nella poesia. In poesie diverse. Per Assunta, la madre, fondamentale è stata Alda Merini e poi Paul Valéry e Nazim Hikmet. Per Angelina innanzitutto Maria Giuliana Campanelli, poi Paul Verlaine e anche il cantautore Sean Rowe».

Anche la questione del nome è un altro elemento rilevante della storia.

«Questa risposta, in “Angelina”, la lascio dare a Hung Der. Il nome è la prima narrazione che riceviamo su noi stessi. In “Angelina” diventa un campo di battaglia tra ciò che ci viene dato e ciò che scegliamo di essere. È lì che si gioca una parte importante dell’identità».

La cartina geografica del suo romanzo è il planisfero: i personaggi si muovono oltrepassando confini regionali, nazionali e continentali. Che cosa sono le radici per lei?

«Sono stato due volte un emigrante, la seconda di ritorno in una Sardegna dolorosamente trasformata. So cos’è dunque su disterru, quanto sono ingombranti le radici, cosa sono il sentimento e il sapore dell’assenza. Le radici si comprendono e si misurano solo pesando la lontananza, la mancanza, la domanda aperta di ritorno a un grembo da cui ci hanno strappato».

Quale immagine della Sardegna emerge dal volume?

«Come appare chiaro a chi ha letto “Istella mea”, anche la Sardegna di “Angelina” è lontana dagli stereotipi, è un luogo interiore, una memoria da ricostruire con cura. È una Sardegna che non consola: interroga. Non trova pace. Da un punto di vista letterario è una meravigliosa sfida di tensioni, di disillusioni e tormento».

Chi è Hung Der a cui dedica il libro e che compare tra le pagine?

«La storia del mio amico Hung Der è completamente vera. Mi ha insegnato che il soprannaturale non è evasione: è una forma profonda della realtà – e quindi della letteratura. Da Omero a Dante sino a Kazuo Ishiguro o Han Kang, i grandi scrittori hanno interiorizzato, affrontato e descritto il soprannaturale, che è parte di noi. Da un punto di vista letterario, Hung Der assume anche un valore più ampio: rappresenta l’incontro con l’altro, con ciò che ci cambia senza che ce ne accorgiamo. Raccontare storie, per me, significa dare forma a ciò che non riusciamo a spiegare».

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