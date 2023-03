Due donne uccise nel centro ismailita 

LISBONA. Ieri un afghano di circa 40 anni armato di coltello ha fatto irruzione ha fatto irruzione nel centro ismailita di Lisbona e ha ucciso due donne. Secondo una testimonianza raccolta dalla stampa locale, l’episodio è avvenuto intorno alle 11 sarebbe iniziato durante una lezione di portoghese: l’uomo avrebbe prima ferito il professore, ferendolo, poi sarebbe uscito dall’aula e avrebbe ucciso le due donne di circa 20 e 50 anni che lavoravano nel centro. Infine ha aggredito gli agenti intervenuti nel frattempo, che lo hanno ferito a una gamba e poi arrestato e trasportato in ospedale, dove è ricoverato. Come ha confermatoil ministro dell’Interno, José Luís Carneiro, l’uomo ha problemi mentali. Dall’autunno 2021 vive in Portogallo con tre figli minorenni, ha perso la moglie durante la loro permanenza in un campo per rifugiati in Grecia. Chi lo conosce lo descrive come una persona mite ma molto provata psicologicamente.

