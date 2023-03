Due donne uccise dai familiari  

La coppia - Petronilla De Santis e il marito Antonio Carozza - è molto nota nella piccola comunità perché gestisce un bar. L'omicidio, tuttavia, è avvenuto a casa, in via Cesare Battisti: l'uomo ha inferto alla moglie più coltellate colpendola all'addome. Poi si è lanciato. La coppia aveva quattro figli, tra i 12 e i 23 anni; nessuno di loro era in casa.

A Carlantino (Foggia) una 45enne è stata assassinata dal marito, di 54 anni, che ha poi tentato di suicidarsi lanciandosi dal balcone. L'omicida è ricoverato nel Policlinico Riuniti di Foggia, secondo i medici non è in pericolo di vita. Una storia forse diversa dagli altri femminicidi: gli investigatori ipotizzano che l'uomo soffrisse di problemi psichici.

Neanche nei giorni dedicate alle donne, con manifestazioni e proteste in tutto il paese, si ferma la lunga scia di femminicidi. Dopo la 35enne ucraina uccisa a calci e pugni a Rosarno dal compagno, in 24 ore si sono verificati vari altri casi: due donne sono state accoltellate dai rispettivi compagni (o ex), nel Foggiano e a Trieste, e solo una delle due è riuscita a salvarsi. Invece a Pinerolo una terza donna è stata massacrata a martellate dal figlio.

In Puglia

In Friuli

A Trieste, invece, mercoledì sera un kosovaro di 39 anni ha atteso in strada, nascosto, che la sua ex compagna rientrasse per aggredirla alle spalle e colpirla tre volte con un coltello alla schiena. Subito dopo è fuggito per poi consegnarsi spontaneamente in questura nella notte. La donna, una cittadina bosniaca di 45 anni, è stata ricoverata all'Ospedale di Cattinara: le sue condizioni sono gravi ma non preoccupanti. Il suo aggressore viene definito un uomo dalla personalità «possessiva»; aveva già picchiato la donna il giorno precedente, durante una lite, e lei aveva chiamato la polizia, anche se poi non aveva presentato denuncia.

In Piemonte

Anche il femminicidio di Pinerolo è stata la conseguenza tragica di una lite, in questo caso tra madre e figlio. La vittima si chiamava Rubina Kousar, 45 anni pachistana. Il presunto assassino il figlio 23enne, Imran Ahmad, che l'ha colpita ferendola alla nuca e sulla fronte. A dare l'allarme il padre, che ha assistito alla scena ed è poi corso al vicino comando della polizia municipale per chiedere aiuto. Quando la pattuglia dei vigili è giunta nell'alloggio ha trovato la donna stesa a terra, in cucina. Accanto a lei il figlio che aveva ancora il martello in mano.

