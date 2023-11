Due donne travolte mentre attraversano a Pirri Incidente in via Is Maglias: grave una 16enne 

Due donne investite in via Santa Maria Chiara sul marciapiede, una ragazza ferita in modo grave nello scontro con un’auto in via Is Maglias e un uomo caduto dallo scooter per cercare di evitare un pedone in via dei Giornalisti. Quattro persone sono finite in ospedale nella giornata di ieri in tre diversi incidenti su cui sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per ricostruire quanto accaduto: nessuna sarebbe in pericolo di vita.

Il più grave incidente in via Maglias: una ragazza di sedici anni in scooter è entrata in contatto con un’auto finendo sul marciapiede in via Montello. Con lui un giovane, anche lui ferito ma in modo lieve. Soccorsa dal 118 la sedicenne è stata portata in ospedale con assegnato un codice rosso per un trauma cranico. Lesioni non gravi invece per l’uomo che su uno scooter è caduto in via dei Giornalisti per evitare una persona che stava attraversando la strada.

A Pirri, u n’auto ha tamponato un’altra vettura facendola finire sul marciapiede dove si trovavano due donne di 65 e 27 anni. I l personale del 118 le ha accompagnate al Policlinico di Monserrato e al Brotzu con assegnato un codice rosso per la dinamica. Non avrebbero riportato lesioni molto gravi. (m. v.)

