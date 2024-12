Due donne investite, una muore 

Una donna deceduta, un’altra in gravi condizioni. È il bilancio tragico dell’ennesimo incidente sulle strade cittadine che, ieri alle 19 in via Cilea, ha visto morire una 76enne, Rita Secchi, travolta mentre attraversava le strisce pedonali all’uscita dalla messa nella chiesa di Santa Maria Bambina. A colpirla sbalzandola in avanti una Hyundai condotta da un 24enne che riferisce di non aver visto le donne. Con lei una 90enne, che abita nella vicina via Monteverdi, rotolata sul cofano e trasportata per oltre 40 metri dal conducente prima che si fermasse. «Ho sentito un botto fortissimo- riferisce Eligio, l’organista della chiesa- Le signore sono state investite mentre avevano quasi raggiunto il marciapiede».

I soccorsi

Il 118, intervenuto in breve tempo insieme alla polizia locale, ha tentato la rianimazione per qualche minuto ma per la donna non c’era più niente da fare. Una manovra compiuta mentre si erano raccolte molte persone intorno alla scena: “Tutti gridavano, è stato terribile”. L’altra vittima è stata condotta all’ospedale Santissima Annunziata in codice rosso. «Rita - riferisce don Nicola Carta, parroco di Santa Maria Bambina - veniva qui tutte le sere e spesso accompagnava in macchina altre parrocchiane». E proprio l’autovettura della donna, di solito parcheggiata accanto all’edificio, stavolta, forse per mancanza di posti, è stata messa nella piazza vicina costringendo la 76enne a compiere la traversata fatale. E c’è sconcerto e rabbia tra i presenti, tutti abitanti del quartiere di Santa Maria di Pisa, per l’accaduto. «Ogni giorno rischiamo la vita - protestano - le macchine arrivano a tutta velocità». «In più- continua il parroco- si vede molto poco. È una situazione pericolosa». Non è la prima volta, tra l’altro, che accadono degli eventi simili e resta visibile, a distanza di due mesi, il cordolo distrutto da una macchina finita fuori strada. Intanto si piange Rita Secchi, molto conosciuta nella zona. «Era una persona positiva- aggiunge l’uomo di chiesa- e fino a qualche anno fa era titolare di una macelleria in via Cesaraccio». Vedova, aiutava la figlia, di professione ristoratrice, e si prodigava nelle attività ecclesiali della chiesa pur abitando nel quartiere di Sant’Orsola. Una morte avvenuta nel giorno di Santa Lucia, dedicato, rimarca don Nicola, «a chi incontra il Signore». L’autista è stato sottoposto all’etilometro e sembrerebbe che l’esito sia negativo.

