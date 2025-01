Due donne alla guida del Psi «Ripartiamo dai nostri valori» 

Vertici in rosa per il Psi quartese che ieri mattina ha eletto i nuovi rappresentanti durante il primo congresso cittadino: la neo segretaria è Marcella Marini, ex consigliera comunale, sua vice Anna Alfonso, due donne alla guida del partito più antico presente in città insieme a Giorgio Deiana, Gabriele Marini, Rossano Mocci, Mauro Ortu, Danilo Serra, Benedetto Etzi, Sandro Camba, e Andrea Secci nel direttivo.

Un incontro fra passato e prossime sfide politiche, partendo dai 79 anni di storia dei socialisti raccontata da rappresentati che hanno fatto la storia della città, l’ex sindaco Andrea Massa, Gualtiero Capra, figlio di un altro ex primo cittadino socialista - Fausto Capra -, sino al ricordo di Tonio Lai, in passato vicesindaco e consigliere comunale e provinciale. Fra i presenti il dirigente nazionale Mondino Ibba, il sindaco di Quartu Graziano Milia, e diversi esponenti del centrosinistra, primo fra tutti il Pd. «Quartu ha una storia socialista fatta di ideali, battaglie e di persone che hanno lottato per i diritti di tutti», le parole della neo segretaria. «Il nostro impegno sarà quello di riportare questi valori al centro delle scelte politiche della città: giustizia sociale, i diritti e la solidarietà verso tutti. È tempo di ripartire, insieme, con coraggio e determinazione». Marini ha poi sottolineato i valori dell’inclusività e della parità di genere, evidenziando come «la scelta di affidare i ruoli chiave a due donne rappresenti un segnale forte di rinnovamento e di visione politica».

