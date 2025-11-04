Due donne a Parigi Gli spagnoli Tranvía al Teatro delle Saline 

Domani alle 21, alle Saline di Cagliari, per la Stagione del Teatro Contemporaneo, sul palco l a compagnia spagnola Tranvía Teatro con l’opera di Abel Neves “Llueve y hace sol en París” (“Piove e c’è il sole a Parigi”). La regia è di Cristina Yáñez. Lo spettacolo sarà in spagnolo con sottotitoli in italiano e andrà in scena anche giovedì, venerdì e sabato, sempre alle 21.

Due donne, la vita, la perdita delle persone care. “Piove e c’è il sole a Parigi” affronta compassione e incomprensione di due donne nel tentativo di capire come sopravvivere e trovare l'equilibrio sul filo della vita. A Parigi Sofia riceve la visita di Fatima. Entrambe condividono un tragico evento: la figlia di Sofia è vittima di un attentato terroristico compiuto dal figlio di Fatima. Entrambi sono morti. Decine di persone sono morte con loro. “Piove e c’è il sole a Parigi” ci rimanda alla nostra piú grande preoccupazione: la limitatezza, la perdita di una figlia. Un attentato compiuto da chi professa un ideale, come quello del martirio e che lo condurrà alla conseguenza piú estrema: suicidarsi uccidendo gli altri. “Piove e c’è il sole a Parigi” ci parla della compassione di due donne e dell'incomprensione, del tentativo di capire per sopravvivere e trovare l'equilibrio sul filo della vita. Una scenografia che evoca uno spazio all’aperto, una casa che la natura invade di speranza in un incontro potente, una conversazione tra due madri dal cuore spezzato.

RIPRODUZIONE RISERVATA