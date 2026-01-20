Due doni preziosi in Pediatria 

Prosegue la catena di solidarietà per Pediatria del San Martino. Due poltrone-letto per le mamme dei piccoli pazienti sono i doni ricevuti dal reparto diretta da Enrica Paderi, grazie a una rete solidale di associazioni di tutta la provincia, capitanata da Daniele Rocchi, in rappresentanza dell’Associazione donatori nati polizia di Stato.
«Abbiamo voluto dimostrare ancora una volta la nostra vicinanza a un reparto importante dell’ospedale di Oristano - sottolinea Rocchi - per sostenere le famiglie e le mamme».
«Un profondo senso di gratitudine verso tutte queste associazioni che, fra tante difficoltà, continuano a fornirci presidi di grande utilità», ha commentato infine Enrica Paderi.
